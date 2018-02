FA ventet å reagere på Agüero-episode etter Citys cuptap

NTB Sport

Will Griggs scoring ble kampens eneste i mandagens FA-cupkamp mellom Wigan og Manchester City. Etter kampen stormet mange Wigan-supportere banen. Agüero takket Wigan-forsvarer Chey Dunkley for kampen da flere fans nærmet seg City-spissen. Argentineren ble tvunget til å forsvare seg, og på et tidspunkt langet han også ut med neven mot en av supporterne.

City er ventet å kontakte Wigan og ta opp den manglende sikkerheten for spillerne etter kampen, og FA vil trolig også se på Agüero-episoden og på sikkerheten.

Politiet var også involvert, og FA venter nå på rapport fra dem, samt rapporten fra mandagens dommer Anthony Taylor før en beslutning tas.

Wigan-formann David Sharpe var naturlig nok en lykkelig mann etter cupavansementet, men sa seg enig i kritikken av banestormingen.

– Det er ikke hyggelig å se. Fotball er emosjonelt, det er det det er for fansen, men jeg liker ikke å se dette etter en kamp.

– Det er et enormt resultat, men vi må ha klasse i fotball, og jeg liker ikke det jeg ser her, sa Sharpe.

