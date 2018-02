Brennhet Grigg straffet røde City

NTB Sport

Grigg var i fyr og flamme da Wigan slo ut Premier League-laget West Ham i FA-cupens fjerde runde. I denne runden ble han matchvinner igjen.

– Det er fantastisk. Det var en enkel kamp for oss, nei da, det var en utrolig prestasjon av gutta, sa Grigg til BBC etter kampen.

Fabian Delph gjorde jobben vanskeligere for Manchester City da han fikk direkte rødt rett før pause, men det var likevel bortelaget som kjørte kampen.

Grigg dukket imidlertid opp da Kyle Walker på merkelig vis slapp en ball forbi seg, og Wigan-spissen sørget for å detonere cupbomben.

– Jeg lurte offsidefella, og det var en fin liten løpsduell med Kyle Walker. Jeg er en målscorer, og hvis jeg får sjansen så scorer jeg. FA-cupen har vært fantastisk for meg, forklarte Grigg.

Manchester Citys drøm om fire titler på en sesong falt i grus. Wigan er videre og møter Southampton i kvartfinalen.

Rasende Guardiola

FA-cupkampen nådde kokepunktet rett før pause da Fabian Delph fikk marsjordre for en grisetakling på stillingen 0–0. City-backen gikk voldsomt til mot Max Power, og tok med seg både ballen og spilleren. Dommer Anthony Tayler tok først opp det gule kortet, men ombestemte seg og viste Delph det røde.

Det fikk Pep Guardiola til å tenne på alle plugger, og manageren var rasende på sidelinjen og i spillertunnelen i starten av pausen. Spanjolen var blant annet voldsomt irritert på Wigan-manager Paul Cook.

– Hvis du vil spørre meg om fotball, spør meg. Ingenting skjedde i tunnelen, sa Guardiola om hendelsen i spillertunnelen.

– Det er rødt kort, sa City-sjefen, som tidligere denne sesongen har gått hardt ut for å forsvare spillerne sine som han mener har vært utsatt for taklinger som ikke har gitt rødt kort.

Guardiola roet seg betraktelig ned til andre omgang, og fikk se at Manchester City fortsatte å ha mest ball også med én mann mindre.

Walker misset

De største sjansene uteble i starten av omgangen, men etter at Kevin De Bruyne entret banen som innbytter etter 65 minutter begynte Wigan-spillerne å se mer slitne ut.

Bortelaget kjørte spillet og kom til flere sjanser, men det var hjemmelaget som fikk uttelling ut av ingenting.

Innbytter Kyle Walker slapp ballen videre i bakrom fordi nærmeste motstander var i offside, men ballen gikk i stedet til en onside Will Grigg. Spissen dro seg innover og skled ballen i det lengste hjørnet fra kanten av 16-meteren etter 78 minutter.

Grigg er hovedperson i verdens mest smittende supportersang «Will Grigg's on fire». Den ble en farsott under Nord-Irlands deltakelse i EM-sluttspillet i 2016, selv om Grigg ikke fikk spille et eneste minutt.

Supportersangen ble selvfølgelig sunget av full kraft av hjemmefansen etter scoringen, og tilskuerne fikk sunget laget sitt til avansement etter at Wigan sto imot i sluttminuttene.

– Vi er lei oss fordi FA-cupen er en fin turnering, men fotball avgjøres i løpet av 94 minutter. De fortjente å gå videre, oppsummerte Guardiola.

(©NTB)