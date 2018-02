Lorentzen brøt 70 års ventetid: – En drøm jeg har hatt hele sesongen

NTB Sport

Den er oppe i 27 medaljer med en snau uke igjen av OL. Det er samtidig Norges første OL-gull i skøyter siden Ådne Søndrål vant 1500-meteren i 1998.

Lorentzens kjempetid holdt til olympisk rekord på distansen. 25-åringen har vært med i toppen i hele vinter, og han lå nesten som en F-16 langs lavlandsisen i Sør-Korea på veien mot gullet i par 16 av 18.

– Det er helt fantastisk. Dette har jeg hatt som en drøm hele sesongen. Etter at koreaneren gikk, skjønte jeg at jeg måte levere, perse og sette olympisk rekord. Jeg kom bra ut med en gang, og siste indre satt som et skudd, sa Lorentzen til Eurosport.

Unikum

Norges forrige OL-pallplassering på sprinten kom så langt tilbake som i 1968. Da delte Magne Thomassen sølvet med tiden 40.5. Lorentzens OL-gull var det første norske på distansen siden 1948. Mandag var en 70 år lang ventetid endelig over.

– Han er et unikum. Vi var usikre på hvordan han skulle takle siste indre. Han taklet det perfekt, sa landslagstrener Sondre Skarli til NTB.

Skarli var rørt til tårene da han ble spurt om å beskrive elevens prestasjon.

– Jeg hulker som en liten unge her. Dette er det største … Det var maks klaff fra start. Dette har han fortjent etter å ha trent så mye. Håvard var utrolig kald, sa han til Eurosport.

Jeremy Wotherspoon er en del av det norske trenerteamet. Canadieren vant aldri selv OL-gull, men han regnes likevel som en av tidenes beste skøytesprintere.

Cha Min-kyu tok sølvet på 34,42, kun 1/100 sekund bak Lorentzen. Sørkoreanerne på tribunen hadde startet gullfesten på hjemmehåpets vegne, men ble festbremset av Lorentzen.

Kinesiske Gao Tingyu (34,65) knep bronsen.

Byen er Bergen

Henrik Fagerli Rukke var Norges andre løper mandag. Han havnet lenger bak og gikk inn til 28.-plass på 35,50.

Dermed har to bergensgutter sikret to norske skøytemedaljer i Pyeongchang. Sverre Lunde Pedersen ble nummer tre på 5000-meteren. Gullet til Lorentzen var for øvrig det første til en bergenser i et vinter-OL.

Onsdag går Pedersen på lagtempolaget. Han har tro på at Norge kan slå Nederland i semifinalen. Han får med Simen Spieler Nilsen og kanskje Håvard Bøkko.

Sindre Henriksen hadde kjempetrøbbel i kvartfinalen og slet tungt med å henge med. Han lever farlig med tanke på semifinalen.