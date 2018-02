Leonhardsen blir Hansens assistent i Mjøndalen

NTB Sport

47-åringen blir assistenttrener for Vegard Hansen, Mjøndalens profilerte trener.

– I det siste tiåret har jeg vært opptatt med barne- og ungdomsfotballen, og holdt på med læring og utvikling der. Jeg har nå lyst til å ta steget opp i toppfotballen. For meg passer det perfekt å komme til Mjøndalen, som er en klubb med ambisjoner – og som også er opptatt av spillerutvikling, sier Leonhardsen til DT.

«Leo» ble kjent for å «være best uten ball» under sin storhetstid på det norske landslaget under Egil Olsen på 1990-tallet.

Han spilte for en rekke klubber i England. Leonhardsen fikk kamper for Wimbledon, Liverpool, Tottenham og Aston Villa. I norsk fotball var midtbanespilleren innom Rosenborg, Molde, Lyn og Strømsgodset.

– Dette virker veldig lovende. Akkurat den typen vi er ute etter i teamet. Både når det gjelder den ballasten og erfaringen fra spillerkarrieren, og det engasjementet han viser. Kjempespennende, sier Hansen til lokalavisen.

