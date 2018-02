Hoppgutta med historisk laggull i OL

NTB Sport

Da Robert Johansson landet på 136 meter, var det etterlengtede OL-gullet i boks.

Landslagssjef Alexander Stöckl tok til tårene på trenertribunen. 22,8 poeng skilte ned til Tyskland, mens Polen knep bronsen.

– Hva skal jeg si? Jeg har ingenting å si, sa Stöckl da han møtte til TV-intervju.

– Jeg var skikkelig nervøs. Alt kunne skje. Han (Johansson) kunne gått trill rundt eller falt i landingen. Det var ikke over før han var over fallgrensa. Da var det bare jubel og glede, sa Stöckl videre til TVNorge før gledestårene strømmet på.

Laggullet var det Stöckl og hopperne ønsket seg aller mest før OL i Pyeongchang.

I storbakken i Alpensia-anlegget ble drømmen oppfylt mandag. Gullet var Norges 11. i Pyeongchang-lekene.

Det var også Norges 11. hoppgull i OL-historien.

– Det beste landslaget som finnes i hele verden. Vi har en så ekstremt bra kjemi i hele laget. Vi har det jævlig fett når vi reiser rundt. Vi holder på med det vi elsker, sa gullgutten Tande.

Tidligere i vinter vant KIF-gutten VM i skiflyging.

– Det var rått

Daniel-André Tande hoppet Norge rett i tet i 1. omgang med 136 meter og der holdt hoppgutta seg i hele konkurransen. Med 140,5 meter i finaleomgangen sørget Kongsberg-hopperen for at Norge virkelig fikk et forsprang. Etter Tandes andre hopp skilte 15,8 poeng ned til Tyskland.

– Det ekstremt deilig å kjøre utover sletta etter det hoppet, strålte Tande på TVNorge.

Andreas Stjernen økte luken i begge omganger. Da han landet på 135,5 meter i finaleomgangen, ga Sprova-hopperen Norge en luke på hele 28,5 poeng ned til Polen.

– Det var rått. Det kjentes ut som et veldig godt hopp, sa Stjernen om sitt svev i finaleomgangen.

Johann André Forfang, sølvvinner i normalbakken, lyktes ikke helt i lagkonkurransen med sine hopp på 132,5 og 132 meter. Han kunne likevel sende ut Robert Johansson med en klar ledelse.

Tre Johansson-medaljer

Og da verken Andreas Wellinger eller Kamil Stoch slo til med monsterhopp, kunne Johansson sikret seieren i overlegen stil med 136 meter.

Dermed tok Johansson tre medaljer i vinter-OL. Han har også to individuelle bronsemedaljer.

Lars Bystøl tok tre hoppmedaljer i 2006-OL i Torino. Eldar-hopperen vant normalbakkerennet og tok bronse i lag og stor bakke.

– Jeg tenkte ikke «nå må du ikke tryne», men jeg kjente at jeg skalv mer enn normalt på bommen. Da ba jeg meg selv om å ta meg sammen. Jeg kjente jeg fikk god respons ut hoppet og kostet meg utover i svevet. Jeg kjente jeg fikk svar i skiene, og stolte såpass på mine egne skiferdigheter at jeg var trygg på å komme over K(-punktet), sa Johansson.

Norge har tidligere tatt tre bronsemedaljer i laghopp i OL-sammenheng. Det ble bronse i 1988, 2006 og 2010.

Polen kom på pallen for aller første gang i OL, mens Tyskland tok sin tredje sølvmedalje. Tyskerne har vunnet lagkonkurransen i OL hele tre ganger (1994, 2002 og 2014).

Stornasjonen Østerrike er helt ute av det og ble nummer fire, langt unna pallen i poeng. Slovenia ble nummer fem, fulgt av Japan, OAR og Finland.

USA, Tsjekkia, Italia og Sør-Korea kom ikke med i finaleomgangen.

Anders Fannemel ble evig hoppreserve i OL. Han ble i tur og orden vraket fra laget i normalbakken, storbakken og lagkonkurransen.

