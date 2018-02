Ervik hyller gullgutten Lorentzen

NTB Sport

43 år gamle Ervik har medaljer fra VM og EM på CV-en, men ikke fra OL. Det klarte Håvard Holmefjord Lorentzen mandag, og attpåtil gull. Med 34,41 sikret 25-åringen olympisk rekord og det edleste metallet.

– Det er utrolig deilig at vi lykkes når vi skal. Håvard fikk lønn for strevet. Det er helt overlegent av ham, sier Ervik til NTB.

Han understreker betydningen av mandagens gullmedalje.

– Viktig

– Jeg tror dette er utrolig viktig for norsk skøytesport. Det har vært mye «nesten» i mange år nå. Endelig ble det gull, og det på 500 meter som er såpass utbredt internasjonalt.

Ervik fulgte ivrig med på Lorentzens gulløp.

– Jeg skjønte tidlig at han kunne ta gullet. Han hadde en fin åpning de første 100, og i tillegg hadde han en fantastisk første ytre. Han satte seg i en god posisjon for en fin avslutning. Et tilnærmet prikkfritt løp, sier han.

Gullkandidat torsdag

Ervik mener 25-åringen kan sikre ny jubel torsdag. Da er det 1000 meter i Pyeongchang.

– Håvard er helt klart en gullkandidat også da.

– Hvordan tror du gullfølelsen hans er nå?

– Det må du nesten spørre ham om, men jeg tipper han har kjent på presset fra seg selv og omgivelsene. Når man da mestrer det presset, da tror jeg det er en usedvanlig grei følelse, svarer Ervik.

