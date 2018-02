Zuccas 96. NHL-mål ikke nok for Rangers

NTB Sport

Zuccarello satte inn 3-3 etter 17.21 av første periode. Det gjorde han da Rangers kom to mot én i angrep. Peter Holland spilte pucken på tvers til Zucca, som sikkert satte inn utligningsmålet.

Scoringen var nordmannens 10. denne sesongen, og han nærmer seg 100 mål i NHL siden han kom til New York-klubben i 2010. Søndagens nettkjenning var den 96. i rekken fordelt på 442 kamper, men målpoenget var ikke nok til å redde seier.

Rangers stjernemålvakt Henrik Lundqvist ble byttet ut i tredje periode i lørdagens NHL-kamp, og søndag måtte svensken se pucken gå i nettet bak ham hele sju ganger.

– Vi gjør mye bra og scorer fire mål, men slipper inn sju. Det er ingen god følelse, sa en ordknapp og tydelig preget målvakt til lagets offisielle Twitter-konto etter det sviende hjemmetapet.

Målrik periode

I forkant av Zuccarellos scoring hadde Kevin Hayes gitt Rangers ledelsen halvannet minutt ut i kampen, men Andrew MacDonald utlignet for Flyers få minutter senere.

Rick Nash sendte vertene igjen opp i føringen etter knappe elleve minutter av første periode, men scoringer fra Scott Laughton og Brandon Manning like etter sørget for at Zucca ikke gjorde annet enn å utligne da han satte pucken i nettet.

Nolan Patrick sendte Philadelphia-laget opp i 4-3 to minutter ut i midtperioden, men Rangers kom igjen tilbake, denne gangen ved Holland.

Travis Konecny sørget for at Flyers gikk til siste pause med 5-4, og i siste periode punkterte gjestene kampen etter fulltreffere fra Claude Giroux og Jori Lehtera.

Turbulent sesong

Det har mildt sagt vært en turbulent sesong for Zuccarello og co. Rangers fikk en elendig start med fem tap på sine seks første kamper. Det kom et oppsving i november og desember, men i 2018 har det nesten vært full stopp igjen.

New York-laget står med fryktelige 15 tap på årets 21 første kamper. Den elendige formen har ført til at Rangers står i fare for å gå glipp av jakten på Stanley Cup-trofeet.

Rangers er i øyeblikket sist i sin avdeling. Det skiller i øyeblikket elleve poeng opp til 3.-plassen. Med 22 kamper igjen er det fortsatt mye å spille for.

(©NTB)