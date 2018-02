Sundby om stafettgullet: – Viktig etter mange enorme nedturer

NTB Sport

Han fikk gullmedaljen noen timer etter at Johannes Høsflot Klæbo hadde defilert hjem seieren.

– Dette er en dag vi har ventet lenge på etter at vi har surret bak Sverige i OL-ene. Det har vært en enorm nedtur. Å klare å ta det tilbake etter 16 år, betyr veldig mye for oss og alle de som står bak dette, sier Sundby til NTB etter medaljeseremonien.

– Dette var kanskje viktigere enn skiathlon, men følelsen er den samme som da.

Sundby tilbakeviser at han har gått på en formsvikt. For to dager siden endte det med 4.-plass på 15-kilometeren. Derfor var det litt overraskende at han ikke stresset Bolsjunov mer på 2. etappen da Norge etter hvert endte opp med gull.

Langt bak

På det meste var Sundby 43 sekunder bak russeren, men gikk seg saftig opp på slutten av etappen da Bolsjonov stivnet.

– Jeg var seks sekunder bak Krüger på den 15-kilometeren og gjorde mitt beste løp på veldig lenge da. Det skjer ikke ting med formen over natta, så formen er nok ikke så veldig elendig. Jeg følte meg egentlig ganske pigg. Jeg hentet Frankrike og Italia så kjapt som jeg følte at jeg kunne, og kroppen kjennes bra, sier Sundby.

Sundby går femmila kommende lørdag, og han kan også ende opp med å gå lagsprint sammen med Johannes Høsflot Klæbo onsdag.

