Norsk curlinghåp lever etter seier over Danmark og USA

NTB Sport

Norge slo Danmark 10–8 tidlig på søndagens og senere på dagen USA med 8–5.

Norge gikk fra 1–2 til 5–2 på en omgang. Den tredje endte med hele fire norske steiner best plassert i boet.

Det ble fire nye norske poeng i sjette omgang og ledelse hele 9-3, men Danmark kom tilbake. Skip Thomas Ulsrud bommet grovt med sistesteinen i sjuende omgang. Ledelsen var plutselig nede i 9–7.

– Etter at vi fikk to firere, så var det egentlig over. Da var det snakk om ikke å ta noen sjanser, sier lagleder Pål Trulsen til NTB.

Norge med står med to seirer og tre tap på fem kamper. Ytterligere tre seirer på de fire siste kampene vil trolig gi omspill om å komme med i semifinalen.

Ikke bra

– Sveits slo Canada akkurat nå, og det var en liten strek i regningen for oss. Likevel så tror jeg fire seirer til vil gi oss semifinale. Med to seirer og et tap videre i turneringen, så blir det nok tiebraker-kamp, sier Trulsen.

Skip Ulsrud og han mannskap gjorde jobben sin mot USA og vant kampen relativt greit med 8–5. Norge kom litt dårlig i gang, men fikk overtaket med å vinne den sjette omgangen med 3–0. Ulsrud slo til med en suveren dobbel «take out» som ifølge EurosportNorge-reporter Thoralf Hognestad burde gå over i historiebøkene.

Det norske mannskapet syntes derimot å slite både med forholdene på isen og sin egen selvtillit.

Storbritannia, Italia og Sverige (eneste ubeseirede lag så langt etter seks kamper) er de siste norske motstanderne i grunnspillet.

Mandag har Norge helt spillefri.

(©NTB)