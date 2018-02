Kristoff har løst Oman-koden – spurtet til første seier for nytt lag

NTB Sport

– Jeg vet akkurat hvordan jeg skal spurte på denne (siste)etappen, for jeg har vært her så mange ganger. Jeg har faktisk tapt her mange ganger også, men jeg føler at jeg har løst koden nå.

– Laget kjørte perfekt for meg den siste kilometeren. Da er jeg en vanskelig mann å slå i en slik avslutning, sa Kristoff i et videointervju på Sykkelmagasinets nettsted etter rittet.

– Alltid viktig å vinne

Stavanger-syklisten er naturlig nok fornøyd med å ha sikret sin første seier for UAE-laget.

– Det er alltid viktig å vinne. Jeg er veldig fornøyd med å ha vunnet for mitt nye lag, sa en smilende Kristoff.

Nordmannen har hatt mye stang ut i sine første ritt for UAE, men søndag satt det altså endelig for spurteren.

Kristoff mestret den raske finalen best og spurtslo Bryan Coquard og Giacomo Nizzolo.

Det er tredje gang på rad han vinner avslutningsetappen i rittet i Oman.

Eiking på 12.-plass

Kristoff har blitt lovet en kjortel av eieren av UAE-laget, og kan nå endelig innkassere den.

Odd Christian Eiking rullet inn til 12.-plass på avslutningsetappen.

Rémi Cavagna prøvde å gå solo på mot slutten av søndagens etappe, men Quick-Step-rytteren ble hentet inn med tre kilometer igjen.

Det høye tempoet i avslutningen gjorde at det ble strekk i hovedfeltet, og i spurten var Kristoff den raskeste.

