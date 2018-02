Kalla frykter ikke Norge på sprintstafetten

NTB Sport

Det er ventet at Kalla og Stina Nilsson går for Sverige onsdag. Det vil i så fall være første gang at de to svenske stjernene går sammen på en sprintstafett.

– Det vil være veldig kjekt, sier Kalla til Expressen.

Og 30-åringen er klar på at hun ønsker å gå.

– Jeg er veldig sugen på det, ja. Og jeg håper å få gå førsteetappen.

Alt tyder på at Kalla får viljen sin. Norge slo Sverige på lørdagens stafett, men nå ønsker svenskene en revansj. Det er ventet at Bjørgen og Falla går på det norske laget. Kalla frykter ikke den duoen.

– Vi kan absolutt slå Norge, sier svensken.

Kalla og Nilsson har hvert sitt individuelle OL-gull å vise til så langt i mesterskapet. Nilsson vant sprinten foran Falla, mens Kalla vant 15-kilometeren (skiathlon) foran Bjørgen.

(©NTB)