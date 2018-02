Bodø overrasket mot serietoeren

NTB Sport

Nordlendingene gikk seirende ut av et spennende oppgjør i Arendal. Lagene fulgte hverandre tett, og det var sjelden at noen klarte å tilrive seg et forsprang på mer enn ett mål.

Seks minutter før slutt knallet derimot Vetle Rønningen inn 30-27 til Bodø. Etter det klarte ikke gjestene å få flere baller i nettet, men de holdt likevel så vidt unna. Det lyste 29-30 på lystavla gjennom samtlige av kampens tre siste minutter.

Rønningen ble Bodøs toppscorer ved å score på ni av 13 skudd. For hjemmelaget fant Sondre Paulsen nettmaskene oftest. Han noterte seg for åtte mål.

Bodø kom til søndagens bortekamp med kun seks ligaseirer i ryggsekken. Det var derfor ingen tvil om at ØIF Arendal var storfavoritt, men Børge Lunds menn overrasket og tok hjem to svært viktige poeng.

Etter 17 runder ligger Bodø på kvalifiseringsplassen som eliteseriens tiende beste lag. Det er fem poeng ned til Sandnes på direkte nedrykk.

Tapet var en smell for ØIF Arendal i gullkampen. Sørlendingene er to poeng bak Elverum på tabelltoppen. Serielederen har to kamper mindre spilt.

Øvrige resultater søndag: Kolstad – Nøtterøy 27-21, Falk Horten – Sandnes 35-27, Halden – Bækkelaget 27-35.

