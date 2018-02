Bøkko og Njåtun langt bak da Kodaira tok gull på 500-meteren

NTB Sport

Kodaira vant foran hjemmehåpet Lee Sang-hwa (37,33). Sørkoreaneren fikk et feilskjær på et kritisk tidspunkt, noe som bidro til at det «bare» ble sølv. Tsjekkeren Karolina Erbanová (37.34) knep bronsen.

Hege Bøkko, som gikk i par med canadieren Heather McLean, ble beste norske på 18.-plass. Bøkko fikk et feilskjær i starten, noe som kostet henne dyrebar tid. Hun var over målstreken på 38,538.

Etterpå sa Bøkko til TVNorge at hun har sykdom i kroppen.

Antibiotika

– Jeg begynte på en antibiotikakur i går. Kroppen hadde helst lyst til å bli i senga i dag, men det er jo OL.

26-åringen mener lekene i Sør-Korea har vært mislykket for hennes del.

– Nå må jeg bare se framover. Allerede om to uker er det VM sprint, selv om det ikke er noe jeg har hatt som et hovedmål i år, sa Bøkko.

– Jeg må bare glede meg over de andre, fantastiske norske prestasjonene i mesterskapet. Det inspirerer meg, la hun til.

Ser framover

Ida Njåtun fikk ikke full klaff i par med amerikaneren Erin Jackson. Den norske 27-åringen gikk inn til tiden 39,33. Jackson fikk 39,20. Njåtun ble til slutt nummer 27.

– Det var et greit løp, men jeg skulle ønske at jeg kunne ha gått litt fortere, sa hun.

– Det har vært mye bra i OL. Jeg skal ikke være misfornøyd. Jeg skulle gjerne ha fått til et enda bedre løp på 1500 meter, men slik er det. Det kommer nye muligheter senere. Jeg må se framover, sa Njåtun.

