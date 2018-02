Zucca med assist i nok et Rangers-tap

NTB Sport

Nordmannen var nest sist på pucken i forkant av Mika Zibanejads 2-3-redusering mot slutten av midtperioden. Målet ga Rangers håp om å klore seg til poeng i den canadiske hovedstaden, men den tanken kunne Zuccarello og hans lagkamerater raskt slenge fra seg.

Rangers fikk en tøff åpning på kampen. Det hadde bare gått litt over ett minutt da Mark Stone ga Senators ledelsen. Etter tolv minutter sto det 2-0 på lystavla etter scoring fra Johnny Oduya.

Ikke lenge etterpå reduserte Michael Grabner og skapte spenning, men Rangers måtte se nok en puck havne bak Henrik Lundqvist etter 32 minutters spill. Den svenske målvakten ble byttet ut i tredje periode. Totalt slapp veteranen inn fem av Rangers' seks baklengsmål.

Det hjalp lite med nok en redusering krydret med Zuccarellos målgivende pasning. Derick Brassard og Thomas Chabot la på til 5-2 med hver sin scoring. Grabner klarte å spille seg til sitt andre mål i kampen, men det fikk ingen betydning for Rangers.

I sluttminuttene avsluttet Magnus Pääjärvi hjemmefesten ved å gjøre 6-3.

Det har mildt sagt vært en turbulent sesong for Zuccarello og co. Rangers fikk en elendig start med fem tap på sine seks første kamper. Det kom et oppsving i november og desember, men i 2018 har det nesten vært full stopp igjen.

New York-laget står med fryktelige 14 tap på årets 20 første kamper. Den elendige formen har ført til at Rangers står i fare for å gå glipp av jakten på Stanley Cup-trofeet.

Rangers er i øyeblikket sist i sin avdeling. Det skiller ni poeng opp til 3.-plassen. Med 23 kamper igjen er det fortsatt mye å spille for.

