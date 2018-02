Ryddejente Haga ordnet opp og ga Bjørgen gullsjansen

NTB Sport

Dermed har hun to titler så langt i Pyeongchang etter tre løp. Hun startet med 15.-plass i skiathlon etter å ha gått med nervene utenpå skidressen, men slo til med OL-gull på 10-kilometeren torsdag.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen sprakk totalt på andre del an sine fem kilometer. Hun lå helt ferdig i flere minutter i målområdet.

Haga fikk jobben med plukke opp bitene og sette det sammen til en gullsjanse.

Og for en ryddejobb hun la inn. Haga tok sekund på sekund og var nesten à jour med Sverige da Bjørgen skulle ut.

– Jeg var egentlig overraskende rolig og overrasket meg selv med det. Det var ikke noe grunn til å stresse seg opp. Gjør man det, går man bare saktere på ski, sier Haga.

Satt ut

Etter Jacobsens kollaps, fikk Haga er real utfordring i fanget.

– Det var bare å gjøre det beste ut av det. Jeg skjønte at jeg måtte ha dagen. Jeg var veldig nervøs før skiathlonen her, men jeg har nok blitt litt mer vant til at det er OL og er stort etter det.

Haga er romeriksjente og hadde Bjørn Dæhlie og Thomas Alsgaard som forbilder da hun var yngre.

Marit Bjørgen (37) fullførte en dramatisk stafett med å avvise Stina Nilsson på siste etappe.

– Jeg håper at Marit fortsetter en stund til, sier Haga.

Neste mesterskap (VM) går i Seefeld neste år.

Før den tid ligger det an til at Haga får gå søndagens tremil i klassisk stil.

(©NTB)