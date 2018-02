Mikkelsen på tredje før siste dag i Rally Sweden

NTB Sport

Den norske Hyundai-føreren måtte se avstanden til lagkamerat Thierry Neuville øke fra 4,9 til 32 sekunder gjennom lørdagen, men Mikkelsen har fortsatt mye å kjøre for i det svenske snørallyet.

Han har litt under ti sekunder opp til den irske toeren Chris Breen. Ned til newzealandske Hayden Paddon på fjerdeplass har han et forsprang på 16,6 sekunder. Mads Østberg følger deretter som nummer fem.

– Vi skal kjøre på i morgen, og ikke noe er avgjort. Det er ikke langt opp til andreplassen, men det er ikke så langt ned til fjerde heller. Så vi må gjøre jobben vår i morgen for å komme på pallen. Fram til førsteplassen er det nok litt for langt opp, men vi vet at alt kan skje i rally, sier Mikkelsen i en pressemelding.

– I ettermiddag har vi egentlig kjørt veldig bra, selv om vi har mer å gå på. Men da må vi øke risikoen også. Så vi får se hvordan morgendagen blir, legger han til.

Snurret

Mikkelsen fikk lørdag tidlig problemer i de svenske skoger. På dagens andre fartsprøve snurret han og tapte 18 sekunder til de beste. I sammendraget falt han da ned til fjerdeplass, men han erobret raskt tilbake den siste pallplassen allerede på den neste prøven.

– Vi slo inn i en snøkant og snurret. Jeg måtte rygge for å komme på rett spor igjen og tapte minst 15 sekunder. Ikke bra, tvitret Mikkelsen etter tabben.

Samtidig kjørte iren Craig Breen styggfort, mens Neuville var stødig og tok ingen store sjanser i teten.

Østberg lurer bak

Mikkelsen må regne med å få konkurranse fra Østberg når Rally Sweden rundes av søndag. Citroën-føreren er 24,8 sekunder bak Mikkelsen og en plass på pallen.

Østberg lå 13,2 sekunder bak Neuvilles ledertid etter fredagens kjøring. Dagen derpå slet han litt mer, og luken er på 56,8 sekunder før søndagens tre avsluttende fartsprøver. Men han har neppe gitt opp kampen om en plassering blant de tre beste.

Rallyveteranen Henning Solberg var først ut i traseen på lørdagens prøver og var nærmest snøplog for de andre førerne. Han ligger på 16.-plass.

(©NTB)