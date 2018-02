Johaug gratulerte gulljentene

NTB Sport

Johaug ble nektet OL-deltakelse etter at dopingdommen hennes ble forlenget i Idrettens Voldgiftsrett. 30-åringen har reist bort for å slippe det verste kjøret på hjemmebane under mesterskapet.

Hun var likevel raskt ute med å gratulere Ingvild Flugstad Østberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Ragnhild Haga og Marit Bjørgen med lørdagens stafettgull. Bjørgen kvittet seg med Stina Nilsson og Sverige i den siste bakken, mens OAR tok bronsen.

– Full jubel for GULLJENTENE, skriver Johaug i en oppdatering på Instagrams historiefunksjon, sammen med et bilde av seg selv i skiløypa mens hun står på et bein og feirer.

Johaug var en del av Norges stafettlag under OL i Sotsji, men da sørget en smørbom for en norsk 5.-plass. Hun var på gullaget i 2010-OL.

