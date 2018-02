Jacobsen brøt sammen etter lagvenninnene reddet norsk stafettgull

NTB Sport

Etter at Ingvild Flugstad Østberg hadde gitt det norske laget nesten et halvminutt på gullrival Sverige, ble det dramatisk på andreetappen. Astrid Uhrenholdt Jacobsen gikk sin første OL-øvelse i Sør-Korea da hun fikk tillit på stafetten, men møtte veggen og tapte nesten ett minutt.

Heldigvis for Norge er Ragnhild Haga i storform. OL-vinneren hentet det tapte på Sveriges antatt svakeste kort, og Marit Bjørgen gikk ut likt med Stina Nilsson.

Norges ankerkvinne smalt til fra start og fikk til slutt de nødvendige meterne på Nilsson.

Etter målgang ble Bjørgen overfalt av lagvenninnene, deriblant en utrolig glad og gråtende Jacobsen. Hun gråt og gråt etter målgang og var ærlig på at hun ikke hadde dagen.

– Jeg har vært gjennom veggen og ned i kjelleren. Jeg har ikke bein å stå på. Det var en grusom dag, men jeg ga alt jeg hadde. Jeg er glad for at jeg pugget den siste svingen, for da så jeg ingenting, sa en preget Jacobsen til Eurosport.

– Jeg må takke resten av laget når de rydder opp når det ikke går helt veien, la hun til.

OAR tok bronsen i den høydramatiske stafetten.

Smørebom i Sotsji

Norge slo dermed tilbake etter smørebommen under Sotsji-OL. Weng, Therese Johaug, Jacobsen og Bjørgen fikk ingen hjelp av skiene og ble kun nummer fem. Sverige ble OL-mestere.

Ingvild Flugstad Østberg åpnet ballet for det norske laget. Østberg har ikke hatt full klaff i OL så langt, men skaffet Norge sekunder på gullrival Sverige.

Hun måtte se seg slått av Natalia Neprijeva fra OAR på førsteetappen og var 4,4 sekunder bak til veksling, men det skilte 25,8 sekunder ned til Sveriges Charlotte Kalla, som skulle jakte på Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Mesterskapsløperen Jacobsen har slitt med sykdom i OL-oppladningen, men fikk tillit på stafetten til sin første øvelse i mesterskapet på bekostning av Heidi Weng. Tour de Ski-vinneren har hatt en nedadgående formkurve i Sør-Korea.

Tangerte Bjørndalen

Kalla tok innpå litt på Jacobsen på førsterunden, men det var først på andrerunden det røynet på. Jacobsen møtte veggen fullstendig og vekslet med gullvinner Ragnhild Haga hele 29,8 sekunder bak OAR og Sverige.

Haga gikk til drastisk til verks og viste at OL-gullet ikke var tilfeldig. 27-åringen gikk i jevnt tempo og nærmet seg Sverige og OAR for hver meter. Ved veksling var forspranget nullet ut.

Marit Bjørgen var Norges ankerkvinne og kvittet seg med Nilsson før spurten.

– Jeg har fått gå alene på sisteetappen tidligere, men jeg hadde sett for meg scenarioet. Hun gikk for å gi henne mørne og slitne bein, og det funket åpenbart. Jeg er utrolig glad og overrasket over at jeg klarte det, sa Bjørgen til Eurosport.

Veteranen gikk inn til sin 13. OL-medalje. Dermed tangerer hun Ole Einar Bjørndalen.

44-åringen har deltatt i seks OL, men ble vraket til Pyeongchang.

Bjørgen har fortsatt noen øvelser igjen og kan i en alder av 37 år bli den mest dekorerte OL-løperen.

