Thomas fikk større forsprang etter temposeier i Portugal

NTB Sport

Briten vant den 20,3 kilometer lange tempoen elleve sekunder foran Lotto Soudal-rytter Victor Campenaerts fra Belgia. Den sveitsiske treeren Stefan Küng (BMC) var ytterligere åtte sekunder bak.

– Det er min første temposeier i Algarve. Dette var uventet, for jeg sykler her mitt første ritt for sesongen, og da vet man aldri hvordan kroppen reagerer, sa Thomas til Eurosport, ifølge procycling.no.

Det var fire Sky-ryttere blant de ti beste i Portugal fredag. I tillegg til Thomas' seier ble Michal Kwiatkowski (Polen) nummer fire, mens Vasil Kiryienka (Hviterussland) og Lukasz Wisniowski (Polen) endte på 9.- og 10.-plass.

Thomas leder 22 sekunder foran Kwiatkowski i sammendraget.

Ingen av de norske markerte seg på tempoen i Lagoa. Edvald Boasson Hagen klarte seg best med sin 35.-plass. Rudsbygdingen, som sykler for Dimension Data, var 1.43 minutter bak vinnertiden.

UAE-rytter Vegard Stake Laengen tok 40.-plassen, mens Amund Grøndahl Jansen (LottoNL-Jumbo) ble nummer 84.

Algarve-rittet går over fem etapper og avsluttes søndag.

