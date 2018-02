Premier League-spillere beklager etter anklager om taxi-tyveri

NTB Sport

West Bromwich opplyste fredag at klubben har iverksatt en intern etterforskning mot fire spillere. Bakgrunnen er det «The Baggies» selv beskriver som en «hendelse» under en treningsleir i Spania tidligere i uken.

Spillerne ble ikke navngitt, men noen timer senere valgte de fire involverte å stå fram med en offentlig unnskyldning lagt ut på WBAs nettsider.

– Vi vil benytte anledningen til å beklage overfor lagkameratene våre, manageren, klubben og spesielt supporterne for hendelsene som har skapt negativ oppmerksomhet.

– Vi føler det er viktig at vi identifiserer oss som spillerne som var involvert i det som skjedde under treningsleiren i Spania denne uken. Det gjør vi ut av respekt for lagkameratene våre som ellers kunne blitt mistenkeliggjort, står det i uttalelsen.

Brøt reglene

Evans, Barry, Livermore og Myhill er alle profilerte navn i Premier League. Under fredagens pressekonferanse opplyste WBA-manager Alan Pardew at kvartetten brøt lagets regler om ikke å være utendørs etter midnatt.

West Bromwich ønsker ikke å utdype episoden som fant sted i Barcelona. Ifølge BBC har katalansk politi opplyst at de fire involverte ville ut en tur, men fant kjapt ut at mer eller mindre alt var stengt så sent på natten.

De skal deretter ha tatt en taxi til en hurtigmatrestaurant. Da de forlot den rundt klokken 5.30, skal de ifølge en taxisjåfør ha stjålet bilen hans og kjørt tilbake til hotellet.

– Uakseptabelt

Pardew ville fredag verken bekrefte eller avkrefte den utrolige taxi-historien. Det kom heller ikke fram noen detaljer da spillerne ba om unnskyldning.

– Dette var ikke det vi ønsket oss. Vi dro dit (Barcelona) for å få et løft og være forberedt til sesonginnspurten, så dette er åpenbart ikke ideelt, sa Pardew.

– De brøt reglene, og det er uakseptabelt. Jeg er skuffet, men vi fikk likevel trent så mye som vi skulle. Mitt fokus er nå på vår neste kamp, la han til.

West Bromwich ligger helt sist i Premier League. Pardews menn har kun vunnet én av sine 25 siste ligakamper. Det skiller sju poeng opp til Huddersfield på trygg grunn.

Midlands-laget tar lørdag imot Southampton i FA-cupens femte runde.

