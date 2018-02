Federer blir tidenes eldste verdensener

NTB Sport

Federer blir dermed tidenes eldste verdensener i tennis. Den gamle aldersrekorden tilhørte amerikanske André Agassi, som i 2003 toppet rankingen i en alder av 33 år og 131 dager.

Posisjonen som verdensener var i boks etter at Federer slo det nederlandske hjemmehåpet Robin Haase i fredagens kvartfinale i Rotterdam. Sveitseren vant med settsifrene 4-6, 6-1, 6-1.

ATP legger ut en ny ranking førstkommende mandag. Da vil Federers navn stå øverst for første gang siden oktober 2012. Han tar over førsteplassen fra spanske Rafael Nadal. 36-åringen ble verdensener for aller første gang i februar 2004.

Federer har vunnet hele 20 Grand Slam-titler. Det siste året har vært en stor oppblomstring for hans del. Han sto ikke med én eneste GS-triumf siden 2012 før han endelig brøt ventetiden og vant fjorårets Australian Open. I januar forsvarte han tittelen, og Federer gikk også hele veien i Wimbledon-turneringen i fjor sommer.

