Stavanger-spiller til svensk ishockey etter papirtrøbbel

NTB Sport

Björklöven spiller på nivå to i svensk hockey. Klubben bekrefter Trotter-signeringen på eget nettsted.

Canadiske Trotter (31) skulle bidra for Stavanger i sluttspillet, men rakk ikke å bli spilleberettiget før overgangsfristen utløp. Han ventet i en drøy måned uten å få klarsignal.

– Siden deadline for overganger er ved midnatt, så ville han komme seg videre for å være sikker på å kunne få spilt hockey. Dermed måtte han ut av Norge. Det har vi forståelse for, sier Stavanger Oilers-direktør Pål Higson til RA.

Trotter fikk sparken av tyske Ingolstadt i sommer. Han ble tatt for å kjøre bil i påvirket tilstand under et klubbarrangement. Trolig har det spilt inn i UDIs behandling av saken, ifølge RA.

– Vi har ikke fått noen tilbakemelding fra UDI, så vi vet ikke hvorfor det har tatt så lang tid. Men det er rimelig å anta at det har noe med dommen hans fra Tyskland å gjøre, ja. Vi i Oilers trodde ikke det var en sak som ville få relevans for hans arbeidstillatelse i Norge, sier Higson til avisen.

(©NTB)