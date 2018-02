Solbakkens FCK fikk bank av Atlético

NTB Sport

– Jeg er tilfreds med vårt offensive spill i kveld. Vi skapte egentlig flere sjanser enn det vi kunne drømt om. Men vi mangler soliditet, noe man blir straffet for mot et så godt lag som Atlético. Vi gjorde feil, og de ble utnyttet av Atlético. Det er uten tvil et av de beste lagene vi har møtt, sa FCK-trener Solbakken til klubbens nettsted etter kampen.

– Vi hadde håp om å klare et resultat, men nå er vi «steindøde» (i returoppgjøret), la han til.

– Det var en komplett prestasjon fra vår side. Jeg er meget fornøyd. FCK prøvde å presse oss, men vi leverte meget sterkt, sa Atlético-trener Diego Simeone, ifølge Ritzau.

Madrid-laget presset på fra start i første kamp av europaligaens 16-delsfinale, men danskene tok ledelsen mot spillets gang etter et kvarters spill. Tidligere Rosenborg-back Peter Ankersen sendte ballen inn i feltet, og der lå lagkamerat Viktor Fischer og lurte foran mål. Han satte inn 1-0 med en frekk hælflikk. Hjemmefansen i Parken brøt ut i ellevill jubel.

Griezmann-scoring

Men euforien varte ikke lenge i den danske hovedstaden. Seks minutter etter sto det 1-1. Antoine Griezmann la inn fra høyrekanten, og like foran kassen ventet Saúl Niguez. Han stanget inn utligningen fra fem meters hold.

Åtte minutter før pause var matchen snudd. Kévin Gameiro satte inn 2-1 etter fint kombinasjonsspill fra bortelaget. Dermed så oppgaven tung ut for Solbakkens menn.

Og det skulle bli enda tyngre i snødrevet i København. Etter 71 minutter satte Atlético-stjernen Griezmann inn 3-1 alene mot FCK-keeper Robin Olsen.

Stolpetreff

Atlético kjørte på videre, mens FCK-spillerne virket preget av stundens alvor.

Solbakken prøvde å mane sitt mannskap til innsats, men et knapt kvarter før slutt fikk danskene nok en nesestyver. Vitolo fastsatte sluttresultatet til 4-1 etter målgivende pasning fra Thomas Partey.

Vertene fikk en mulighet til å redusere etter corner mot slutten, men headingen fra innbytter Andrija Pavlovic gikk i stolpen og ut. Det ebbet ut i tremålsseier til bortelaget.

Dermed har FCK en nærmest umulig oppgave i vente før returoppgjøret i Spania om en uke.

(©NTB)