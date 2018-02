OL-kongen Svindal feiret med sitt beste gull

NTB Sport

Med seg på seierspallen som nummer to var lagkompisen Kjetil Jansrud. De hørte «Ja, vi elsker», og da sank realitetene inn. Duoen smadret de andre i OLs mest høythengende øvelse.

FIS-president Gianfranco Kasper delte ut medaljene like etter at Svindal hadde knyttet begge nevene og slått dem mot himmelen i glede.

Tidligere på dagen hadde de norske gutta blitt første- og annenmann i Sør-Korea og vist hvem som er alpinsportens Usain Bolt.

– Det beste er egentlig når du får litt tid for deg selv, sitter på ergometersykkelen og sykler ut eller går inn på rommet og lukker døra. Det er egentlig da det synker ordentlig inn, sier Svindal.

– Da går jeg gjennom litt av følelsen jeg hadde da jeg kjørte fortest. For det er lærdom å ta med meg til i morgen (super-G).

Snart slutt

– Det er mye følelser å kunne kjempe om gull i OL og klare det. Alt avhenger av denne dagen i OL. Jeg kjørte godt i midt- og sluttpartiet, sa Svindal på pressekonferansen etter seieren.

– Jeg er «gammel». Dette er starten på slutten og trolig mitt siste OL, men jeg følte meg klar kvelden før rennet, hadde en plan og nervene under kontroll samtidig som jeg var veldig spent.

Historisk

Det var Norges første OL-gull i vinterlekenes mest prestisjefulle øvelse. Svindal og Jansrud er to gentlemen og tenker nytt. Kronprins Haakon var med da planene for løpet ble lagt, og han fikk også en internradio som gjorde at han kunne følge med under rennet.

Før start spilte Svindal, Jansrud og Alexander Kilde Aamodt også kort oppe ved startområdet for å få tankene litt vekk fra rennet en stund.

Ikke sikkert

Svindal har vært gjennom flere alvorlige fall. Han lurte døden et par ganger, og det var ikke sikkert at han skulle komme tilbake etter den siste kneskaden.

– Det var litt skummelt å våkne fra narkosen, se legen dypt i øynene og høre hva han har å si, sier Svindal.

– Du blir betegnet som verdens beste sykepasient, en som gjør alt riktig og litt til?

– Jeg har også det beste teamet rundt meg. Det gjør alt lettere. Jeg vet at dersom jeg kommer meg tilbake, så ligger alt til rette for at jeg skal vinne skirenn igjen, sier Svindal.

Han vant OL-gull som 35-åring. Torsdag signaliserte han at det trolig går mot nok en sesong.

– Men skal jeg få til det, må jeg få trent mer på sommeren og høsten enn denne sesongen, sier Svindal.

Sterk

Torsdag kjørte han bedre jo lenger løpet ble.

– Jeg gjorde det veldig bra i midt- og sluttpartiet. Da jeg så Kjetils første passeringstid, trodde jeg ikke at jeg skulle kunne slå ham, sier Svindal.

Hundredelene gikk i hans favør og skapte norsk alpinfest i påskeværet i Sør-Korea.

