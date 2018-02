Nå slipper Lundby å betale den dyre flybilletten

NTB Sport

For etter at NTB onsdag skrev at Lundby selv må betale for den oppgraderte flybilletten til vinter-OL, kastet man seg rundt på Toten.

En Spleis-aksjon passerte 11.000 kroner allerede ved lunsjtider torsdag.

– Hva skal man si til noe sånt? Det er like rørende som all annen oppmerksomhet de siste dagene. Hva er det egentlig med folk? Jeg må bare si takk, sier en rørt Lundby til NTB.

Bakkekontakt

23-åringen fra Bøverbru fryktet at gulldrømmen i Pyeongchang skulle bli knust av søvnmangel på vei østover. Hun fikk lov av hoppledelsen til å fly på businessklasse, men måtte selv betale ekstrakostnaden som fort kan komme opp i 15.000 kroner.

– Jeg tar hver eneste krone som kommer inn som en overraskelse, jeg. Jeg hadde jo planlagt å ta regningen selv, sier Norges beste skihopper.

Lundby har vunnet sju renn i verdenscupen i vinter og toppet en magisk sesong med OL-gullet mandag.

– Nå angrer du vel på at du ikke tok business hjemover også?

– Nei, det var ikke aktuelt å ta business hjem. Her gjelder det å holde bakkekontakten, hvis det er lov å si når man er skihopper, humrer verdenscuplederen.

Flere TV-kanaler møtte opp på Gardermoen da Lundby kom hjem til Norge onsdag. Og det blir mer TV på Lundby. Lørdag dukker hopperen opp hos Lindmo på NRK i beste sendetid.

Sover dårlig på fly

Slik forklarte Lundby hvorfor hun valgte å fly businessklasse til Sør-Korea:

– Jeg oppgraderte for å være best mulig forberedt til OL og sove godt. Vi reiste på nattetid, og det er utrolig mye enklere å få sove når man kan ligge rett ut. Og når alt annet er «tunet» til fingerspissene, ville jeg ikke la søvnen ødelegge heller. Det tar tid å hente seg inn hvis man ikke får sovet en natt. Jeg er dessuten dårlig til å sove på fly, sier hun.

– Jeg har ikke fått regningen for oppgraderingen, men den tar jeg med glede, sa hopperen fra Toten videre.

Nå viser det seg at lokalmiljøet på Bøverbru gjerne tar den regningen.

