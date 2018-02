Marginale bomskudd ergret skiskyttersjefen

NTB Sport

Tiril Eckhoff ble beste norske jente med sin 23.-plass på en dag da det ble altfor mange norske bomskudd. Totalt 16 tilleggsminutter ble fasiten til tross for at den mye omtalte OL-vinden hadde løyet betydelig.

– Dette var veldig kjedelig, og særlig for Marte (Olsbu). Hun hadde rett og slett uflaks på de to første skytingene. Det kunne like gjerne ha vært to fulle hus. Bomskuddene hun fikk er sånne som går inn to av tre ganger, sa landslagstrener Stian Eckhoff til NTB.

Olsbu, som tok sølv på sprinten, fikk én hårfin bom både på første liggende og første stående.

– Begge blinkene var på tur opp, men vendte ned igjen. Hadde hun skutt null der, ville hun nok vært mer motivert på slutten også, sa landslagstreneren.

Sprekk

Olsbu skjøt på seg tre bommer på tredje skyting og ytterligere to på den siste. Dermed endte hun som nummer 71, svakest plassert av de norske.

– Det er litt typisk meg. Enten går det veien, eller så går det ikke. I dag gjorde det definitivt ikke det, og da blir det litt psykisk tungt i løypa også, sa Olsbu selv.

– Det var bare en skikkelig sprekk, og når jeg først skulle sprekke, kan det være det samme. Det hadde ikke holdt til medalje uansett, tilføyde Froland-jenta og svarte «nei, nei, nei» på om forholdene var vriene.

Tiril Eckhoff måtte på sin side tåle én bom på hver av de fire skytingene.

– Det ble litt for mange bom til sammen, men det var ikke ræva heller. Det blir litt midt på treet, sa Eckhoff.

Synnøve Solemdal og Ingrid Landmark Tandrevold endte henholdsvis som nummer 40 og 43 torsdag.

Svensk sjokk

Det store sjokket på normaldistansen sto svenske Hanna Öberg for. 22-åringen fra Piteå gikk inn til OL-gull etter fire feilfrie skytinger. Det hadde de færreste sett for seg.

– Hun var veldig sterk både på sprinten og jaktstarten. At hun nå lykkes her, synes jeg er veldig kult, sa Marte Olsbu.

Landslagstrener Eckhoff bøyde seg også i støvet.

– Hun har skutt godt lenge og har tatt små steg fysisk hele veien. Hun har tydeligvis truffet godt med formen, men at dette skulle komme i dag ville jeg ikke gjettet, sa han til NTB.

Skiskyttersjefen måtte for øvrig se at tre svenske jenter plasserte seg foran Norges beste på resultatlista torsdag. Det er ikke hverdagskost.

