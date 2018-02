Kristiansund avslo Molde-bud på Stokke

NTB Sport

Det bekrefter Stokke selv til NTB.

Vestfoldingen har imponert stort i KBK-drakten og har vært på ønskelisten til Ole Gunnar Solskjær i vinter etter at Sigurdarson forsvant til russiske Rostov. Tidens Krav skriver at Molde var villig til å bla opp over tre millioner kroner for Stokke, men at det ikke skal ha blitt sett på som nok i KBK-leiren.

Fra før har både Sarpsborg og Odd forsøkte å hente spissen for henholdsvis én og 1,8 millioner kroner, ifølge avisen.

– KBK krevde mer enn Molde ville gi og satte frist i går kveld. Alt kan skje i fotball, og det er fortsatt interesse her og der, men nå ser jeg fram til å rette fokuset med KBK, sier Stokke til NTB.

Spissen, med tilnavnet «Benny Gullfot» i sine ungdomsdager, imponerte i debutsesongen i Eliteserien ved å score 10 mål for Kristiansund-laget.

Ken André Leren, sportslig leder i KBK, bekrefter at tre bud på spissen er avslått.

– Vi har i vinter mottatt bud fra tre klubber på Benjamin. Ingen av dem har vært på et nivå vi mener samsvarer med spillerens kvaliteter, sier han til Tidens Krav.

Det betyr at Stokke er med resten av laget som drar på treningsleir til Marbella torsdag.

– Akkurat nå tenker jeg det er greit å konsentrere seg om å komme i form, så jeg kan fortsette som i fjor. Så får man ta stilling til eventuelle nye henvendelser på det aktuelle tidspunktet, forteller spissen.

(©NTB)