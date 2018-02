Haga inspirert av Skari og Bjørgen

NTB Sport

– Jeg husker jo Bente Skari fra OL i Salt Lake City og alle seirene til Marit (Bjørgen). Det var veldig inspirerende. Jeg har sett ekstra på 10-kilometeren i enkeltstart, fordi jeg har synes at det var veldig spennende å følge med på. Jeg har ikke tenkt mye på at jeg selv skulle vinne et OL-gull, sa hun da hun snakket med den norske pressen etter den sterke seieren på 10-kilometeren i fri teknikk.

Haga er en mange gode norske skijenter i midten av 20-åra. Hun er selv 27 år gammel.

– Det er ekstremt inspirerende å være en del av gjeng i 20-åra som har tatt stegene, vært tålmodig og jobbet sammen over tid.

Jenta fra Holter i Nannestad ble bare nummer 15 på lørdagens skiathlon, og en stund var hun redd for at plassen på 10-kilometerlaget ville ryke.

– Som sagt er det vanskelig å komme med på det norske laget, og jeg var litt usikker en stund på min egen form. Jeg var litt usikker på hva trenerne tenkte. Men da de ga meg tilliten ble jeg veldig glad. Jeg vet at jeg er god til å skøyte 10 kilometer, og jeg ville blitt irritert om de hadde satt meg ut. Samtidig var jeg altfor dårlig på skiathlon. Det viser at toppidrett er brutalt, og det svinger.

Haga visste samtidig at hun har vært Norges beste på 10 kilometer fri teknikk denne sesongen.

– Jeg hadde troen på denne distansen, og hadde det vært en annen distanse så hadde jeg skjønt om de hadde byttet meg ut. Jeg synes at jeg fortjente denne sjansen ut fra det som skjedde før jul. Jeg spurte etter en dag eller to og fikk beskjed om at jeg skulle gå.

OL-vinneren er bankers på det norske stafettlaget. Men hva med lagsprint?

– Der tror jeg at jeg er langt nede på lista. Jeg må nok gå fort i fem år til før jeg er aktuell for den.

