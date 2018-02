NTB Sport

Et selvmål av Mikel Oyarzabal sendte bortelaget fra Østerrike i føringen etter 27 minutter, men vertene utlignet ved Álvaro Odriozola etter en knapp time på Anoeta.

Adnan Januzaj sørget for at kampen var snudd etter 80 minutters spill, men Salzburgs Takumi Minamino utlignet for gjestene på overtid.

Dermed har Gulbrandsen og co. et lovende utgangspunkt før returen i Østerrike om en uke.

(©NTB)