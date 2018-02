Bjørgen ladet opp med Svindal-gull

NTB Sport

Noen timer før torsdagens 10-kilometer suste Svindal og Kjetil Jansrud inn til gull og sølv i utfor.

– Vi så utforrennet og fulgte med på Aksel og Kjetil på TV, og selvsagt var det inspirerende å se gulløpet til Aksel. Det er sterkt å vinne OL-gull. Alle medaljer gir oss inspirasjon. Det var også stort med topp tre i skiathlon og gull til Johannes (Høsflot Klæbo) og sølv til Maiken (Caspersen Falla). Medaljer gir god atmosfære i troppen og inspirerer alle, sa Bjørgen etter nok en mesterskapsmedalje.

Mange vil kanskje tro at Bjørgen ikke er fornøyd med bronse i OL, men det er ikke tilfellet.

– Jeg er glad for denne medaljen. Jeg trodde at pallen glapp etter åtte kilometer. Men jeg fikk en god avslutning og er glad for å kunne dele bronseplassen med Krista Pärmäkoski.

– Du mangler disse to gullene på å bli tidenes vinterolympier?

– Det er ikke mitt fokus, men sjansen er fortsatt der. Jeg tror at jeg fortsatt kan vinne gull. Det er både stafett og 30 kilometer klassisk igjen, sa Bjørgen, som er usikker på om hun får gå lagsprinten i neste uke.

Bjørgen fikk en god start og en bra avslutning, men fikk juling av vinneren Ragnhild Haga midtveis

Opp til Charlotte Kalla på sølvplass var det 11,6 sekunder.

– Problemet denne vinteren er at jeg har tapt sekunder midtveis i løpet. Men jeg er glad for bronsemedaljen. Det er første gang at jeg er på pallen i et skøyterenn denne sesongen. Det var et hardt løp. Løypa er tøff, og jeg tror at Ragnhild gjorde et veldig sterkt løp. Jeg kunne sikkert ha gjort det bedre i deler av løypa, men i dag var jeg bare ikke god nok, mente Marit Bjørgen.

(©NTB)