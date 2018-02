Batshuayi berget Dortmund på overtid

NTB Sport

Lenge så det ut til å ende 2-2 i Tyskland. To bortemål og uavgjort ville ha gitt italienske Atalanta et lovende utgangspunkt før returen hjemme i Italia om en uke.

Men Batshuayi ville det annerledes. På overtid satte han ballen i hjørnet fra kort hold etter målgivende pasning fra Mario Götze. Dermed endte det 3-2 til tyskerne.

André Schürrle ga Dortmund ledelsen på eget gress etter en halvtimes spill i torsdagens oppgjør, men Josip Ilicic utlignet seks minutter etter pause. Samme mann sørget for at kampen var snudd fem minutter etter. Plutselig var det gjestene som ledet.

Den innleide nyervervelsen Michy Batshuayi har vist god form for Dortmund etter overgangen fra Chelsea i januar. Måltyven ordnet 2-2 for vertene etter 65 minutters spill. I sluttminuttene sørget han altså for å gi laget sitt en viktig seier.

Begge lag hadde muligheter til å score flere mål underveis, men tilskuerne i Dortmund måtte nøye seg med fem mål totalt. Det er jevnt før returen, men Dortmund har skaffet seg en fordel, tross to bortemål til Atalanta. Dortmund er spådd å være en av favorittene til å vinne turneringen denne sesongen.

Det tyske laget er tabellfirer i Bundesliga. Atalanta ligger på 8.-plass i Serie A.

(©NTB)