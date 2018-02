Våge Nilsen på vei tilbake til Haugesund

NTB Sport

Nilsens kontrakt med Odd gikk ut etter 2017-sesongen. I vinter har 26-åringen trent mye med FKH, senest denne uken.

– Det jeg kan si er at jeg skal i et møte med Joakim torsdag. Jeg lurer på hva han tenker. Hvis det er sånn at han er interessert i å spille for FKH, er vi interessert i å signere ham, sier sportssjef Jostein Grindhaug til lokalavisen.

Nilsen spiller trolig i Haugesunds treningskamp mot Viking fredag.

– Jeg trener med FKH og trives med det. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Nilsen selv.

Han er trolig tiltenkt en rolle sentralt på midtbanen, men kan bekle flere posisjoner.

