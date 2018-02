Tjumen beholder verdenscupfinalen i skiskyting

NTB Sport

Russland ble fratatt renn forrige sesong som følge av avsløringene av systematisk dopingjuks, og IBU har lenge vurdert å gjøre det samme i år, men styremøtet i Pyeongchang bestemte å la russerne beholde de tildelte rennene i mars.

Det gjelder verdenscupfinalen i Tjumen 22.-25. mars, IBU-cuprennene i Uvat 10.-11. mars og i Khanty-Mansijsk 14.-17. mars.

Avgjørelsen begrunnes blant annet med at Foreningen for olympiske vinteridrettsforbund under en telefonkonferanse 9. desember i fjor ble enige om at stevner tildelt til Russland skal gjennomføres som oppsatt så lenge det ikke dukker opp nye viktige beviser i dopingsaken.

