Schmid var mest oppgitt

NTB Sport

Veteranen, som har vært Norges beste kombinertløper i vinter, endte på 25.-plass etter å ha ligget to minutter og 47 sekunder bak teten foran langrennet.

I mål var han slått med omtrent det samme av gullvinner Eric Frenzel fra Tyskland.

– Jeg ville vært fryktelig forbannet hvis jeg hadde følt at jeg hadde levert godhopp på godhopp her nede, og samtidig vært frisk og følt meg i kjempeform. Nå blir det mer enn slags oppgitthet over at det skal være sånn, oppsummerte Schmid etter målgang.

Han tenkte på vindforholdene.

– De som er på pallen i dag gjør kjempehopp og går kjempefort. Det er bare at noen får konkurransen ødelagt, sa Schmid.

Han ble sendt utfor i hopprennet under svært dårlige forhold sammenlignet med konkurrentene. Det kostet ham dyrt.

Trønderen har samtidig slitt med sykdom inn mot OL og ble akkurat friskmeldt i tide til onsdagens renn.

(©NTB)