Nesten 700.000 så Klæbo ta OL-gull 

Det utgjorde en seerandel på 92 prosent av dem som så på tradisjonell TV tirsdag formiddag. I tillegg fulgte over 300.000 TVNorges og Eurosports OL-sendinger på nett, opplyser Discovery i en pressemelding onsdag.

Kvinnenes sprintfinale og Maiken Caspersen Fallas sølvløp ble sett av 573 000, noe som er en seerandel på 83 prosent.

– Dette er elleville tall for oss, og utrolig moro. Vi har tikket inn på 80 prosent andel både lørdag, søndag, mandag og tirsdag på de store øvelsene på TVNorge, sier Espen Skoland, kommunikasjonsdirektør i TVNorge og Discovery Networks.

I tillegg viser tallene at de som ser OL på digitale plattformer i snitt strømmer to timers OL-sending når de bruker strømmetjenestene.

Søndag viste tallene at over 800.000 fikk med seg mennenes skiskyttersprint søndag formiddag. I tillegg fikk over en halv million med seg mennenes skiathlon søndag morgen, der Norge tok samtlige pallplasser.

