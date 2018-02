Liverpools supertrio herjet med Porto i 5-0-seier

NTB Sport

– For å være ærlig, så ble det ingen lett kamp selv om vi scoret fem ganger. Vi spilte strålende fotball fra start til slutt, sa tremålscorer Mané til BT.

Vertene kunne fått en strålende start på åttedelsfinalen, men Otavios skudd fra god posisjon gikk via Liverpool-stopper Dejan Lovren og over. Liverpool slapp med skrekken og så seg aldri tilbake.

Etter en god innledning, fikk Porto stadig større problemer med gjestene fra Anfield og Liverpools supertrio fikk etter hvert nærmest gjøre som de ville.

En megatabbe fra José Sá i Porto-målet etter 25 minutter ble starten på fornedrelsen på Estádio do Dragao. Mané fikk muligheten fra hjørnet av 16-meteren, men senegaleserens avslutning var ikke all verden. Likevel klarte Sá å fomle ballen i eget nett.

Liverpool trengte bare fire minutter til før ledelsen var doblet. James Milner skjøt i stolpen, mens Salah fikk tak i returen og bød på en leken triksekonkurranse i Porto-boksen. Egypterens mål var en ren lekkerbisken. Samtidig ble Salah den 13. spilleren i Liverpool-historien til å score 30 mål i én sesong.

Salah har vært en stor hit etter overgangen fra Roma. I løpet av 36 kamper har angriperen vært involvert i 40 scoringer (30 mål, 10 assist).

Assistkongen Milner

Tidlig i 2. omgang kunne Mané sette inn 3–0 på en retur etter at Sá først hadde stoppet Firminos forsøk. Dommer Daniele Orsato viste fotballforståelse da han drøye 20 minutter før slutt lot gjestene få fordel etter at Mané ble forsøkt holdt igjen. Milner kom til innlegg og Firmino kunne iskaldt styre inn 4-0. For sjette gang denne sesongen sto Milner for målgivende pasning i Champions League.

Mané fullbyrdet sitt hattrick fem minutter før slutt med et mektig skudd fra like utenfor 16-meteren. Etter kampen var senegaleseren raskt frampå og sikret seg matchballen.

– Jeg har alltid likt å spille sammen med disse gutta, men uten laget så er vi ingenting. Det er de som gir oss ballen, sa Mané ydmykt om sitt målrike og lekne samarbeid med Salah og Firmino.

Onsdagens målfangst og storspill må ha gledet Mané litt ekstra. Hurtigtoget har slitt med både uttelling og form den siste tiden.

Kun tre Liverpool-spillere har scoret hattrick i Champions League tidligere: Michael Owen, Yossi Benayoun og Philippe Coutinho.

Største hjemmetap

Porto raknet helt og gikk på klubbens største hjemmetap i Champions League. Liverpool vant for første gang borte mot det portugisiske storlaget. Tidligere er det blitt to uavgjort på to forsøk.

Vertene har tapt sine tre siste kamper i utslagsrundene i den gjeveste E-cupen. Lite tyder på at den trenden ikke blir forlenget.

Returkampen på Anfield 6. mars ser ut til å bli en formalitet av de sjeldne i en åttedelsfinale.

– Porto er et veldig godt lag. Dette er et tøft sted å komme. Det ser du på fansen, som likevel holdt ut helt til slutt. Vi ønsket å holde nullen, og med slike spillere på laget vet du at du har sjansen til å sikre deg bortemål. Jeg mener vi kunne scoret mer, sa Liverpools James Milner.

