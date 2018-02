Historisk Ronaldo scoret to da Real Madrid tok første stikk

NTB Sport

Ronaldo har vist fryktinngytende form i mesterligaen denne sesongen, og scoringene hans mot PSG var hans 11. mål på sju kamper denne sesongen.

De to scoringene gjør også at han nå har 101 mål i mesterligaen for Real Madrid, mer enn noen annen i mesterligaens historie.

Lionel Messi er nestemann på listen, men Barcelona-spilleren har «kun» 97 mål for sitt spanske lag.

Madrid-laget kom under tidlig mot gjestene fra Paris, men en svært god avslutning på annenomgangen gjorde at Zinedine Zidanes mannskap har et fantastisk utgangspunkt før returoppgjøret i Frankrike.

– En veldig viktig seier. Det er disse mesterligakveldene man aldri glemmer, og vi viste eksakt hvordan man skal spille, sa Real Madrid-kaptein Sergio Ramos etter kampen.

God Areola

Vertene fra Madrid hadde muligheten til å ta ledelsen før Ronaldo satte inn 1-0 etter 43 minutter i mål, men PSG-keeper Areola sto i veien og reddet da Ronaldo ble spilt gjennom tidligere i første omgang. Portugiseren forsøkte å chippe ballen over PSGs burvokter, men Areola holdt seg oppe og reddet med ansiktet.

I stedet var det gjestene som tok ledelsen da Adrien Rabiot fikk ballen fra Neymar inne i feltet etter 33 minutter. Midtbanespilleren brukte høyrefoten og plasserte ballen sikkert i mål til 1-0.

Vertene fortsatte å skape sjanser også etter baklengsmålet, men Areola viste seg fra den umulige siden i store deler av omgangen. Til slutt fikk Real Madrid straffespark da Toni Kroos på noe enkelt vis gikk over ende inne i feltet etter en holding.

Ronaldo steg fram og satte ballen til venstre. Areola var etter ballen, men kom ikke langt nok ut i hjørnet og måtte plukke kula ut av nettet.

PSG skrudde av bryteren

PSG fikk en kjempesjanse til å ta ledelsen på ny like etter pause, og igjen var Neymar i servitørrollen. Brasilianeren spilte på tvers til rekkekamerat Kylian Mbappé som kom til skuddposisjon ute til høyre. Hans avslutning ble imidlertid reddet mesterlig av Real Madrid-målvakt Keylor Navas.

Kampen virket å gå mot 1-1 da Unai Emerys PSG skrudde av bryteren og syntes å være fornøyd med resultatet. Ronaldo sendte Real Madrid opp i føringen 2-1 etter 83 minutter da han fra kloss fikk ballen etter en redning av Areola.

Marco Asensio, som hadde målgivende pasning på Ronaldos 2-1-scoring, fortsatte å feie inn innlegg fra venstre, og etter 86 minutter fant han Marcelo som satte inn 3-1 og fastsatte sluttresultatet.

