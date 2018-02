Chima returnerer til Molde

NTB Sport

26-åringen vant tre seriemesterskap og to cupgull med Molde FK i sitt forrige opphold i klubben fra 2010 til 2015. Nå er han klar for et nytt opphold, melder Molde Fotballklubb i en pressemelding.

Nigerianeren gikk i 2015 til Shanghai Shenxin FC, men har det siste året spilt for polske Legia Warszawa.

– Det er helt fantastisk å komme hjem igjen. Jeg kjenner klubben godt fra forrige periode jeg var her, og vet hva som skal til, sier hovedpersonen selv.

Chima har signert en avtale som strekker seg fram til sommeren 2020, og manager Ole Gunnar Solskjær er svært fornøyd med å få tilbake spissen.

– En fantastisk gutt som arbeider utrolig hardt for å gjøre laget bedre. Nå kommer han hjem med mye nyttig erfaring fra sitt opphold ute, og jeg vet han kommer til å gi alt for Molde, sier Solskjær.

(©NTB)