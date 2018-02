Bach: – Nord og sør fant sammen i siste liten

NTB Sport

Det sa den mektige idrettslederen til Eurosport under et besøk i Discoverys og Eurosports lokaler i OL-byen Pyeongchang onsdag.

– Det var et stort øyeblikk, og jeg får gåsehud og sterke følelser selv når jeg ser det om igjen, sa Bach.

– Det er det olympiske budskap som det bør være. Vi så utøverne fra de to koreanske statene holde hverandre i hendene og nyte øyeblikket sammen. De skrev historie, for de sendte et budskap om vennskap og fred til verden fra denne halvøya der det dessverre er så stor politisk spenning.

Han sa at IOC siden 2014 har jobbet for å få med Nord-Korea i lekene, men at det siste falt på plass i siste liten.

– Jeg kan fortelle dere en liten hemmelighet. Den endelige avgjørelsen om felles innmarsj ble tatt bare fire timer før åpningsseremonien startet, så dere kan forestille dere hva som skjedde bak kulissene, sa han til Eurosport.

(©NTB)