Kane og Eriksen sørget for Tottenham-overtak mot Juventus

Higuaín hadde satt ballen i nettet to ganger før det var spilt ni minutter, det siste målet kom fra straffemerket. Kane spilte seg opp og fikk nettsus etter 35 minutter, men fikk se spisskonkurrenten få sjansen fra straffemerket igjen rett før pause. Denne gangen smalt imidlertid forsøket i tverrliggeren og ut.

Målene fra første omgang så ut til å bli kampens beholdning, til tross for at sjansene satt løst også etter pause. Med et drøyt kvarter steg imidlertid Christian Eriksen fram på et frispark.

Dansken fikset 2-2 og et overtak før returoppgjøret i London om tre uker.

– Vi er sikre på at vi vil få sjanser på Wembley. Vi går til den kampen med mye selvtillit og ser fram til det, sa Eriksen ifølge BBC etter kampen og fikk støtte av manager Mauricio Pochettino.

– En fantastisk kamp. Vi var sløve og slapp inn to mål på ni minutter, men moralen vi viste etter det var fantastisk. Jeg ønsker å gratulere spillerne – 0-2 i Torino mot et lag som er vanskelig å bryte ned. Vi fortjente seieren mer enn uavgjort.

Sjokkåpning

Det tok kun to minutter før første ball satt i nettet på Juventus' hjemmebane. Tottenham hadde ikke gjort hjemmeleksen sin og da Higuaín fikk stå alene i feltet på et frispark snudde han seg og banket ballen i hjørnet på helvolley.

Kun seks minutter senere ble Federico Bernardeschi felt av Ben Davies innenfor 16-meteren. Juventus' superspiss plasserte ballen hardt i mål til 2-0.

Tottenham kom seg gradvis etter sjokkåpningen og Kane burde ha scoret sitt første mål i kampen allerede etter 25 minutter. Eriksen løftet ballen bak forsvaret til hjemmelaget, men Kane, som sto helt alene, klarte ikke få ballen forbi Buffon.

Kom tilbake

Kane testet Buffon igjen noen minutter senere, før det endelig løsnet for engelskmannen. Dele Alli spilte spissen fri i bakrommet og Kane rundet Buffon og satte inn reduseringen.

Juventus og Higuaín fikk en ny mulighet til å øke fra straffemerket rett før pause, men denne gangen smalt ballen i tverrliggeren og ut.

Tottenham hadde marginene på sin side i andre omgang. Eriksens frispark fra drøye 18 meter gikk i retning keeperhjørnet langs bakken, men Gianluigi Buffon tok et steg feil vei og rakk ikke komme seg tilbake.

Det førte til at det er Tottenham som har bortemålsregelen på sin side før returoppgjøret.

