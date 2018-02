Ingebrigtsen med ny europeisk rekord, men misset VM-kravet

NTB Sport

Både Ingebrigtsen (17) og Vladimir Vukicevic var nær å klare kravet til innendørs-VM under stevnet i Frankrike, men begge måtte se at kravet røk med knapp margin.

Begge de to utøverne var under sekundet for sent ute på henholdsvis 1500 meter og 60 meter hekk.

Ingebrigtsen måtte under 3.39,50, men noterte sjuendeplass på 3.40,31 i et sterkt heat tirsdag. Han løp mot flere svært gode løpere, deriblant Ayanleh Souleiman, Abdalaati Iguider og Sadik Mikhou. Førstnevnte vant heatet på tiden 3.35,39.

Ifølge Norges Friidrettsforbund var Ingebrigtsen på vei under VM-kravet da han nesten gikk i bakken. Dermed mistet han både fart og rytme.

– Jakob gjorde en taktisk feilvurdering underveis og løp inn i de som lå foran ham. Dermed måtte han mer eller mindre stoppe helt opp et par runder før mål. Han er sikkert ganske irritert på seg selv og det han gjør av valg i løpet, sier pappa og trener Gjert Ingebrigtsen til Stavanger Aftenblad, ifølge friidrett.no.

Tiden er uansett personlig bestenotering og europeisk U20-rekord innendørs.

For Vukicevic var hundredelene på feil side. Han måtte under 7,70, men løp inn til tredjeplass på tiden 7,73 tirsdag. Tiden er årsbeste for 26-åringen.

