Dahlmeier kan gjøre som Bjørndalen

Den tyske skiskytterdronningen har vunnet både sprinten og jaktstarten i Pyeongchang. Gull på begge de to innledende distansene hadde ingen kvinnelig skiskytter klart før henne.

På herresiden hadde kun én utøver gjort der samme: Ole Einar Bjørndalen.

Onsdag kan Dahlmeier skrive seg inn i historiebøkene med gullskrift på enda flere måter. Blir det seier også på normaldistansen, blir 24-åringen den andre skiskytteren i historien som vinner sprinten, jaktstarten og normaldistansen i et og samme OL. Også der var Bjørndalen først.

I Salt Lake City i 2002 tok den norske skiskytterkongen i alt fire gull. Nummer fire kom på stafetten.

Eksklusiv klubb

Tre gull i ett OL har samtidig flere enn Bjørndalen klart tidligere. I Sotsji for fire år siden ble kona Darja Domratsjeva dronning med gull både på jaktstart, fellesstart og normaldistanse. Med i den samme eksklusive klubben er også tyske Michael Greis. Han sto øverst på seierspallen etter både fellesstarten, normaldistansen og stafetten i Torino i 2006.

Dahlmeier er på skuddhold til å kopiere den nevnte trioen, og lite tyder på at 24-åringen skal bukke under for presset. Under VM i Hochfilzen forrige sesong leverte hun toppløp på løpende bånd og var uhyre nær å gjøre rent bord. Fem gull og ett sølv ble medaljefangsten.

I den norske leiren er beundringen for Dahlmeier stor.

– Hun var helt suveren forrige sesong, og viser igjen at hun er helt rå når det gjelder. Hun er den ultimate skiskytteren, sa Tiril Eckhoff til NTB etter den tyske jentas oppvisning på sprinten.

Mot historisk storeslem?

Dahlmeier har ytterligere fire gullsjanser i Pyeongchang. Fortsetter hun å rade opp gull, kan 24-åringen ta flere gull enn noen annen skiskytter har gjort i et OL.

Selv velger imidlertid den tyske yndlingen ikke å se for langt fram.

– Nå skal jeg glede meg over dette gullet. Hva som nå venter, får vi se, sa Dahlmeier etter jaktstartseieren mandag.

Ole Einar Bjørndalen klarte ikke å kvalifisere seg til vinterlekene i Pyeongchang, men er med i det hviterussiske støtteapparatet rundt kona Darja.

