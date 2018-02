Canada semifinaleklar i ishockey

NTB Sport

Canadas kvinnelag er ute etter sitt femte OL-gull på rad og har innledet turneringen med to klare seirer som har økt lagets olympiske seiersrekke til 22 kamper. I helgen ble OAR slått 5-0.

Lagkaptein Marie-Philip Poulin og Jillian Saulnier scoret også for canadierne, som ledet 4-0 etter to perioder.

Finland kom til OL som verdens tredjerankede lag og håpet å slå et av de dominerende nordamerikanske lagene. Etter to tap er det klart at finnene må gå veien om kvartfinale.

Canada setter seiersrekken på spill mot USA torsdag i en kamp som handler bare om prestisje.

Åpent mål

Tirsdagens kampen hadde knapt startet da Daoust og Agosta kom alene gjennom. Keeper Noora Raty gikk på Daousts skuddfinte, og Agosta feide pucken i tomt bur etter 35 sekunder.

En forsvarsfeil av Jenni Hiirikoski banet vei for Poulins 2-0-scoring. Daoust satte inn sitt tredje mål i turneringen før Saulnier gjorde 4-0.

44-åring scoret

44-årige Riikka Valili, som er Finlands eldste deltaker i et vinter-OL og den eldste som har spilt OL-ishockey for kvinner, scoret Finlands trøstemål i siste periode.

Finland skal i kvartfinalen møte enten Sverige eller Sveits, som allerede er kvartfinaleklare fra B-gruppen.

