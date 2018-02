Russisk dopingvarsler lever fortsatt i frykt i USA

NTB Sport

Det skriver nyhetsbyrået AFP.

Rodtsjenkov var leder for antidopinglaboratoriet i Moskva og en nøkkelmann da utbyttingen av dopede russeres prøver skal ha funnet sted under Sotsji-OL i 2014. Han er varsleren som mer enn noen bidro til at dopingskandalen i Russland ble kjent i full bredde.

Rodtsjenkov lever for tiden i skjul på hemmelig adresse i USA, men har nå gitt sitt første intervju siden han måtte flykte fra hjemlandet i 2015. Dopingvarsleren er klar på at han har risikert livet ved å avsløre russiske dopinghemmeligheter. Han føler seg slett ikke trygg i hverdagen.

– Kreml ønsker å stanse meg (for godt), sa han til det amerikanske nyhetsprogrammet 60 Minutes søndag.

Forkledning

Rodtsjenkov hadde fått tillatelse til å bruke forkledning i programmet. Han bar også skuddsikker vest.

– Forkledningen har med sikkerhet å gjøre. Vi har informasjon som viser at livet mitt er i fare, så vi har tatt de nødvendige forholdsregler, sa dopingvarsleren.

Russland og president Putin har tidligere gått hardt ut mot Rodtsjenkov. Selv er varsleren klar på at han har fortalt sannheten.

– Jeg er ingen løgner. Jeg sa ikke sannheten da jeg var i Russland, men det gjør jeg her i USA, sa Rodtsjenkov.

– Alltid juks

Varsleren fikk også spørsmål om hvordan man skal komme dopingen til livs i internasjonal idrett. Rodtsjenkov, som nå vil jobbe for å avsløre flest mulig av dem som jukser, mener imidlertid at et arrangement som OL aldri kommer til å bli helt fritt for juksemakere.

– Man kan tro på det (et dopingfritt OL), men det ligger i menneskets natur å jukse. Det har med våre synder å gjøre. Ti-femten prosent (dopere) vil det alltid være. Man kan ikke gjøre noe med det. De er juksemakere av natur, sa han.

(©NTB)