Kulturministeren støtter Lundbys IOC-beskjed

Mandag klinket Maren Lundby til med OL-gull i normalbakken i Pyeongchang. Etterpå kom hun med en klar beskjed til Den internasjonale olympiske komité (IOC): Hun vil ha flere OL-sjanser. Foreløpig finnes det kun en hoppkonkurranse for jentene i OL.

– Først av alt må jeg si at jeg er utrolig imponert over Maren Lundbys prestasjon i Pyeongchang og gratulere med gullet. Jeg er enig med Marens klare oppfordring til IOC og håper å få se henne og andre kvinner i både mixed og i stor bakke i et OL, sier kulturminister Trine Skei Grande til NTB.

– Hoppsporten er dessverre ennå ikke i mål med likestillingen 14 år etter at Anette Sagen og Line Jahr sin kamp for å delta i skiflyging.

Maren Lundby var på den internasjonale pressekonferansen etter hoppgullet krystallklar på at også jenter fortjente å få sjansen i den store bakken. 23-åringen var også inne på tanken om at jentene en gang i framtida kunne hoppe mot gutta.

– Utøvere av Maren Lundbys kaliber demonstrerer så til de grader at tida er overmoden for flere konkurranser. Hun er et fantastisk forbilde for andre unge hoppere, sier Grande.

– I 2018 burde det være like muligheter innenfor skihopp, enten man heter Johann André Forfang eller Maren Lundby, avsluttet kulturministeren.

