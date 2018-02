IOC-presidenten besøker Nord-Korea

NTB Sport

Det opplyser en talsperson for Den internasjonale olympiske komité (IOC).

Bach ble invitert da nordkoreanerne var i samtaler med IOC i januar. Det var under det møtet at det ble bekreftet at Nord-Korea kom til å delta i OL.

– Det er et stort skritt i riktig retning i den olympiske ånd, sa Bach den gang.

Til nyhetsbyrået AP mandag sier IOC-presidenten at det nå er på tide at politikerne kommer på banen.

– Sporten kan ikke skape fred, men vi kan bygge broer. Vi kan ikke føre politiske forhandlinger. Vi kan vise at dialog kan føre til positive resultater, som vi har vist gjennom diskusjoner og forhandlinger gjennom flere år, sier Bach til AFP.

– Nå er det opp til politikerne å gripe sjansen, sier Bach.

Det er ikke satt en dato for Bachs besøk.

