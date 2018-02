Carlsen gikk på smell i Fischer-duell

NTB Sport

Magnus Carlsen leder turneringen med 9-7 sammenlagt før de siste partiene tirsdag.

Verdensmesteren startet mandagen med seier, men i det andre partiet gikk det galt. Det som så ut som en seier ble i stedet en kamp mot tiden. Til slutt gikk Carlsens tid ut og dermed var det Nakamura som stakk av med seieren i partiet.

– Jeg skjønner ikke hva som skjedde. Jeg tenkte at da jeg hadde noen sekunder igjen så trodde jeg at jeg kunne få remis, men det var bare dumt, sa Carlsen til NRK.

– Jeg prøvde bare å forsvare meg. Jeg var heldig, for jeg var veldig nærme å tape tidligere i partiet, sa Nakamura til NRK.

Førstemann til 12,5 poeng vinner den uoffisielle VM-kampen. Førstepremieren er på 900.000 kroner.

Tidligere mandag spilte Carlsen seg til seier i det første av to partier etter å ha halt i land seieren etter den siste tidskontrollen.

Gikk offensivt til verks

– Jeg ville ikke ta noen sjanser. Jeg tenkte at angrepet ville slå gjennom, og tenkte at jeg skulle ta det rolig for å ikke tabbe meg ut. Jeg misset på et trekk i hans forsvar, men det var alltid en bra stilling for meg, sa Carlsen til NRK.

Nakamura gikk offensivt ut med hvite brikker, men ble for kreativ.

– Jeg så aldri en mulighet til seier. Jeg kom meg dårlig ut, og det var dårlig hele veien, sa Nakamura til NRK.

I såkalt Fischer Random, eller Fischer-sjakk, er ikke brikkene stilt opp i henhold til reglene fra starten, men derimot med stor grad av tilfeldighet. Legenden Bobby Fischer introduserte spillemåten.

Avsluttes tirsdag

Kampen startet fredag og varer fram til tirsdag. Duellen er en del av Dag Alvengs utstilling «Tid som står stille» på Henie Onstad Kunstsenter utenfor Oslo.

Nakamura vant et uoffisielt verdensmesterskap i Fischer-sjakk da han slo Levon Aronian i 2009. Carlsen er for sin del verdensmester i klassisk sjakk.

Fram til og med mandag spilte Carlsen og Nakamura to hurtigsjakkpartier per dag, der spillerne fikk 45 minutter på de første 40 trekkene. Deretter fikk hver spiller 15 minutter tillegg.

Arrangementet avsluttes tirsdag med åtte lynsjakkpartier.

(©NTB)