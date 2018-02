Arrangørene tar ikke kritikk etter vindfull slopestylefinale

NTB Sport

Kraftig vind ødela slopestylefinalen for mange av utøverne. Over halvparten falt i første omgang, og bare et fåtall klarte å levere to skikkelige omganger. I annen omgang blåste det opp, og på et tidspunkt var det så kraftig vind at konkurransen en kort stund ble stanset.

Silje Norendal er en av flere som er kritisk til rennledelsen. Hun kom på fjerdeplass i finalen.

– Først og fremst er jeg veldig irritert over at det ble kjørt en finale i dag i det hele tatt. Jeg var gjennom hoppene en gang på trening, og det var helt grusomt. Jeg har sittet på toppen og ristet i to timer fordi jeg var redd for å kjøre, sa Norendal til Eurosport.

24-åringen sa hun var glad hun klarte å fullføre to omganger med livet i behold.

Støtte

Norendal fikk støtte av flere utøvere, deriblant bronsevinner Enni Rukajärvi.

– Min prestasjon ble litt overskygget (av forholdene). Jeg er mest glad for at ingen ble alvorlig skadd. Rennet burde ha blitt utsatt, sa finnen etter rennet, ifølge AFP.

– Forholdene var farlige. Jeg hadde selv et litt stygt fall, la hun til.

Den østerrikske stjernen Anna Gasser var også misfornøyd. Hun kalte finalen «et lotteri».

– Jeg er skuffet over arrangørene. Dette var ikke en rettferdig konkurranse. Selv under treningen var forholdene farlige, sa hun.

Fnyser av kritikken

Renndirektør Roberto Morsei tar ikke til seg kritikken og mener utøverne selv hadde skyld i at de ikke klarte å lande triksene sine.

– Jeg så mange fall i løpet som jeg kan si var utøverfeil også. Kanskje noen hadde litt mer vind, men i den første omgangen var det greie forhold og det var da de fleste utøverne satte sin standard og beste omgang, sier han.

Morsei sier de vurderte muligheten til å utsette rennet, men at værmeldingene for tirsdag ikke var bedre. Ifølge instruksene skal de fullføre øvelsen så lenge det ser like dårlig ut dagen etter.

– Som jury gjorde vi alt riktig, sier renndirektøren og mener konkurransen ikke var mer risikabel enn vanlig.

– Dette er en utesport, og må regne med vanskelige værforhold. Vi ville ikke skubbet noen inn i noe som ikke var sikkert.

