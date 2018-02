Lundbys OL-grep før gulljakten: – Ser for meg at jeg er i Lysgårdsbakken

NTB Sport

Søndag møtte hun pressen i OL-landsbyen. Utenfor sto flaggene rett ut i blåsten.

– Jeg får ikke gjort så mye med været. Vi så på guttas renn at det var mye vind. Vi er forberedt på at det kan skje og at det kan bli en tålmodighetsprøve som drar ut, sier Lundby til NTB.

Hun har vært sesongens gigant i kvinnehopp med en seiersrekke (seks triumfer på rad i verdenscupen) som gjør henne til klar gullfavoritt mandag.

Søndag gjennomførte hun åtte-ti intervjuer. Samtidig hadde hun et blikk ned på mobiltelefonen som viste det norske medaljerushet i skiathlon.

Tett

Lundby lever på «norsk tid», og det betyr at vinduene på rommet i OL-landsbyen er teipet igjen for å holde lyset ute.

– Jeg prøver å roe ned så mye som mulig, sier Lundby på spørsmålet om hun kjenner på presset om å vinne.

– Hvordan gjør du det?

– Da later jeg som jeg er på trening i Lysgårdsbakken (Lillehammer) og koser meg der. Jeg setter meg i en boble og later som jeg er på trening der.

Slik griper Lundby fast i trygge holdepunkter i en stressende konkurransesituasjon.

– Det må være en herlig følelse å gå inn mot dette rennet som klar favoritt?

– Det har vært en veldig bra sesong med en stabil form. Så dette er det beste utgangspunktet jeg kan ha.

Trøbbel

Utforrennet for menn blåste bort søndag. Samme dag måtte snowboardjentene droppe sin slopestylekvalifisering.

Lørdag ble hopprennet for menn en langdryg affære, også det på grunn av vind.

Skiskytterjentene hadde utfordringer samme dag. Langrennsjentene meldte om at vinden på 15-kilometeren gjorde at feltet holdt seg samlet lenger enn vanlig.

Norge har fått en sterk start på OL. Mandag kan Lundby strø ytterligere gullstøv over den norske troppen.

