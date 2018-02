Liverpools målmaskiner holder koken

NTB Sport

Med trepoengeren er Liverpool i ryggen på erkefienden og serietoeren Manchester United. Etter helgens runde skiller det kun to poeng mellom de to storklubbene. Tidligere på dagen tapte United 0-1 i bortemøtet med Newcastle.

– Det var ikke en briljant prestasjon, og det var ikke alt som fungerte helt bra. Vi spilte under vanskelige forhold, men gjorde jobben, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp til BBC.

Klopps lag fikk en pangåpning på den engelske sørkysten. Etter bare seks minutter spilte Salah gjennom Firmino, som uten problemer satte inn 1-0 alene med keeper. I forkant bommet Soton-stopper Wesley Hoedt på en enkel klarering, og det gjør du ikke ustraffet mot Liverpools fryktinngytende angrepsarsenal.

Med det tidlige baklengsmålet var det nok mange som fryktet det verste på Southamptons vegne, men en umiddelbar overkjørsel kom ikke. Det var i stedet Liverpool som ble lagt under press, og keeper Loris Karius fikk mye å henge fingrene i.

Mot spillets gang

Men Liverpool har et par klassespillerne målskye Southampton ikke er i nærheten av å ha i egne rekker. Tre minutter før pause hælflikket Firmino ballen til Salah, som mot spillets gang kontant ordnet 2-0.

Det var Salahs 22. mål i Premier League. Bare Tottenhams storstjerne Harry Kane har gjort flere med sine 23 fulltreffere. Firmino scorer også jevnt og trutt. Brasilianeren er oppe i tolv seriemål.

Southampton kan ergre seg over sjansene de misset i første omgang. Etter 18 minutter hamret Pierre-Emile Højbjerg til fra spiss vinkel, men Karius avverget med godt keeperspill. Tyskeren var raskt ute og fikk blokkert skuddet.

Så kom vertene til to kjappe muligheter. Guido Carrillo vant en hodeduell med tidligere Soton-forsvarer Virgil van Dijk og headet ballen rett på Karius. Rett etterpå var det James Ward-Prowses tur til å prøve seg på et hodestøt. Forsøket hadde retning mot nærmeste kryss, men Liverpools sisteskanse var på alerten igjen.

Kontroll

2-0-målet like før pause tok gnisten ut av Southampton. I annen omgang skapte vertene så å si ingenting. Firmino, Salah og Sadio Mané kunne gjort tapet styggere for hjemmelaget.

– Vi scoret tidlig, og deretter gjorde vi vårt andre mål på et gunstig tidspunkt i kampen. Etter det kontrollerte vi det hele, sa Klopp.

Van Dijk ble buet på av Southampton-fansen søndag. Nederlenderen ville til Liverpool i fjor sommer, men ble nektet en overgang. I januar fikk han til slutt ønsket oppfylt.

– Jeg nøt det. Det er det eneste du kan gjøre. Jeg synes det er litt urettferdig, for det er ingen som helt vet hva som skjedde i sommer og de siste månedene, sa van Dijk om å være tilbake på St. Mary's.

Onsdag skal Liverpool til Portugal for å møte Porto i mesterligaens åttedelsfinale. Det er første gang siden 2009 at rødtrøyene er klar for cupspillet i den gjeveste europacupen.

Southampton har en blytung sesong. Sørkystklubben ligger under nedrykksstreken med sine 26 poeng.

